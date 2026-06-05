5児の父・コロッケ、子どもがものまねタレント目指しても「いやじゃない」「漫才やコントをやるより、頑張れば稼げる」
ものまねタレントのコロッケがあす6日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】ものまねに挑戦する宮川大輔
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。前回に引き続きメッセンジャーの黒田有、コロッケ、宮川大輔が貝塚市をおっさんぽ。創建から1300年近い水間寺をはじめ、歴史情緒あふれる貝塚寺内町や、泉州名物・水なすの農園、地元で人気のお好み焼き店を訪ねる。
せっかく泉州に来たので、おっさんたちは、泉州名物“水なす”の生産・漬物製造・販売を手がける中出庸介さんと達也さん兄弟の農園を訪ねて収穫を体験させてもらうことに。水なすを「聞いたことがない」というコロッケだが、収穫したばかりの水なすにかぶりつくと、「めっちゃみずみずしいんだけど！」と感激！
水なす農園をあとにした一行は、南海電鉄・貝塚駅周辺を散策しながらコロッケの家族の話題に。二度の結婚を経験し、5人の子どもがいるというコロッケだが、「誰も、ものまねを継いでくれない」と話す。また、仮に子どもがものまねタレントを目指しても「いやじゃない」と言い、「逆に漫才やコントをやるより、ものまねのほうが、頑張れば稼げるよ」と明かす。
【番組カット】ものまねに挑戦する宮川大輔
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。前回に引き続きメッセンジャーの黒田有、コロッケ、宮川大輔が貝塚市をおっさんぽ。創建から1300年近い水間寺をはじめ、歴史情緒あふれる貝塚寺内町や、泉州名物・水なすの農園、地元で人気のお好み焼き店を訪ねる。
水なす農園をあとにした一行は、南海電鉄・貝塚駅周辺を散策しながらコロッケの家族の話題に。二度の結婚を経験し、5人の子どもがいるというコロッケだが、「誰も、ものまねを継いでくれない」と話す。また、仮に子どもがものまねタレントを目指しても「いやじゃない」と言い、「逆に漫才やコントをやるより、ものまねのほうが、頑張れば稼げるよ」と明かす。