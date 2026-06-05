桑田佳祐ニューシングル「人誑し / ひとたらし」の先着予約・購入特典は“寄席文字木札ストラップ”！ライブセレクション特番の公開も決定

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桑田佳祐が6月24日にリリースするニューシングル「人誑し / ひとたらし」の先着予約・購入特典、“寄席文字木札ストラップ”の情報が解禁。加えて、シングルリリースを記念したライブセレクション特番『TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live～夏祭りツアー直前SP～』が6月25日20時より桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることも発表された。

■カンロCMソング全4曲のラジオOA解禁も決定

CDシングル「人誑し / ひとたらし」の先着予約・購入特典は、表題曲「人誑し / ひとたらし」、さらに2曲目に収録される「AKANE On My Mind～饅頭こわい」がW主題歌を務めるテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』が落語をテーマとしたアニメであることから、“桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ”に決定。

木札の片面には、「大入り満員」や「右肩上がり」の願いを込めて書かれる江戸由来の縁起文字である「寄席文字」で「桑田佳祐」の名前が彫り込まれ、もう片面には4月3日に先行配信された「人誑し / ひとたらし」のデジタル配信ジャケットのアートワークをプリント。豪華木製ストラップになっている。

こちらは、完全生産限定盤（VIZL-3300）、通常盤（VICL-38700）、アナログ盤（VIJL-61900）を予約・購入した人に先着でプレゼントされる（特典はなくなり次第終了）。

また、すでに発表されている完全生産限定盤スペシャルアイテム『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』は、『あかね噺』原作作画担当の馬上鷹将による描き下ろしイラストがアイテム化されたもの。シングルCDの完全生産限定盤でしか手に入れることのできない超貴重なスペシャルアイテムとなっている。

そして、本シングルリリース翌日の6月25日には、「人誑し / ひとたらし」のリリースを記念したライブセレクション特番『TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live～夏祭りツアー直前SP～』のプレミア公開が決定。

5月にYouTubeでプレミア公開された桑田佳祐ソロライブセレクション配信の第2弾・特別編となる本番組は、桑田が7月から全国10ヵ所22公演を巡る真夏のアリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』直前SPとして、過去のソロツアー映像から前回の番組に収まりきらなかった貴重映像を厳選＆編集したものとなる予定だ。

桑田がサザンオールスターズとしてデビューした記念日でもある6月25日20時より、桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにて一夜限りでプレミア公開される。

さらに、先日あらたにシングルへの収録が発表されたカンロ株式会社のTVCMソング「みたらし慕情 / 演歌編」「飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン」「飴ちゃんマン / ロック編」「聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン」の全4曲が、6月6日放送のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYOFM/JFN系列 23時～）にて初オンエアされることも決定。CM制作にあたり当初は1曲の提供オファーだったが、なんと桑田がサプライズで4曲を書き下ろし、提供することになった。異例とも言える4曲もの楽曲制作に至った経緯はいったい何なのか？ ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

https://taishita.lnk.to/hitotarashi

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

桑田佳祐 2026 特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

桑田佳祐 OFFICIAL YouTube

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp