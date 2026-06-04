嵐ラストライブ見逃し配信スタート、6・15まで 「ライブ本編」＆「特別映像」、“一般チケット”も販売
嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』ファイナル公演の見逃し配信が開始された。
【ライブ写真】圧巻…嵐ファイナルライブの模様
投稿で「ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」5/31(日) 東京ドーム公演の見逃し配信スタート」と呼びかけ。「ライブ本編および開演前に配信した特別映像をご覧いただけます」と伝えた。
見逃し配信は、きょう4日午後5時から、6月15日月曜午後11時59分まで。視聴チケットの販売期間は、6月15日月曜午後10時までとなる。
なお、ファンクラブ、ファミリークラブ会員のほかに、一般向けにもチケットを販売。一般チケットの販売・映像配信は、U-NEXTに委託していると伝えた。
価格は、嵐ファンクラブ会員が3900円。ファミリークラブ会員が4500円。一般が6000円。すべて税込み。なお、一般チケット購入の場合、通常のU-NEXTサービスとは異なるため、U-NEXTの会員登録は不要となる。
【ライブ写真】圧巻…嵐ファイナルライブの模様
投稿で「ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」5/31(日) 東京ドーム公演の見逃し配信スタート」と呼びかけ。「ライブ本編および開演前に配信した特別映像をご覧いただけます」と伝えた。
見逃し配信は、きょう4日午後5時から、6月15日月曜午後11時59分まで。視聴チケットの販売期間は、6月15日月曜午後10時までとなる。
なお、ファンクラブ、ファミリークラブ会員のほかに、一般向けにもチケットを販売。一般チケットの販売・映像配信は、U-NEXTに委託していると伝えた。
価格は、嵐ファンクラブ会員が3900円。ファミリークラブ会員が4500円。一般が6000円。すべて税込み。なお、一般チケット購入の場合、通常のU-NEXTサービスとは異なるため、U-NEXTの会員登録は不要となる。