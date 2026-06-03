「セブンイレブン」で『セブンカフェ スムージー』が6/10は全品半額に！ すいかスムージーやアサイーバナナスムージーなど全5種をお得に味わう大チャンス

6月10日は全品半額！ 「セブン‐イレブン」で「すいかスムージー」など充実の5種を味わうお得なセールが開催



「セブンイレブン」は、2026年6月10日の「スムージーの日」に合わせて、全国の店舗にて『セブンカフェ スムージー』が全品半額となる1日限定のセールを開催します！

急速凍結した果物や野菜を専用マシンで仕上げるシリーズを、手軽に体験できるチャンスです。

ラインナップには、みずみずしい「すいかスムージー」（税込400.68円）や「アサイーバナナスムージー」（税込390.96円）などフルーツ系の5種が勢揃い。

さらに、6月10日から6月30日までの期間は、セブン‐イレブンアプリを提示して3杯購入するごとに「100円引きクーポン」が配信されるキャンペーンも実施されます。

数量限定の「Dole ヨーグルトボウル」（税込497.88円）なども同時に用意され、この夏を健やかに乗り切るための豊富なボリューム感となっています。

（以下、プレスリリースより）

6月10日（水）は「セブンカフェ スムージー」が全品半額！さらに6月10日（水）〜6月30日（火）セブン‐イレブンアプリ提示で3杯買うごとに「100円引きアプリクーポン」配信！

〜6月10日はスムージーの日！(※)暑い季節もスムージーでおいしく栄養補給〜

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、6月10日の「スムージーの日」(※)に合わせて、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催いたします。6月10日（水）限定で「セブンカフェ スムージー」の全品が半額、また6月10日（水）から30日（火）までの間は「セブンカフェ スムージー」の購入時にセブン‐イレブンアプリをご提示いただくと、3杯お買い上げごとに「セブンカフェ スムージー 100円引きクーポン」を配信いたします。

近年、健康志向の高まりや手軽にフルーツを味わいたいというお声に応え、「セブンカフェ スムージー」は大変ご好評いただいております。今回のセールは、より多くのお客様においしさと手軽さを体験していただくための企画です。気温が上がる季節の栄養補給や生活習慣として、ぜひこの機会に「セブンカフェ スムージー」をお試しください。

※「6月10日は記念日協会が認定・登録したDoleスムージーの日です」

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/smth2606/

セブンカフェ スムージー公式サイト：https://www.sej.co.jp/products/smoothie.html

「スムージーの日」とは？

株式会社ドールが、フルーツや野菜をそのままジュースにすることで栄養を丸ごととれるスムージーを、より多くの方に味わってもらうことを目的に、スムージーの「ム（6）―ジー（10）」と読む語呂合わせから、6月10日を「スムージーの日」に制定しました。「滑らかな」を意味するsmooth（スムース）を語源に誕生したスムージーは、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養が手軽においしくとれることから、美と健康のドリンクと呼ばれています。

「セブンカフェ スムージー」 セール概要

期間中、「セブンカフェ スムージー」を3杯購入ごとに、「セブンカフェ スムージー」が100円引きになるクーポンを、セブン‐イレブンアプリで配信いたします。

実施期間：2026年6月10日（水）〜6月30日（火）

クーポン利用期間：〜2026年7月7日（火）

対象商品：「セブンカフェ スムージー」全品

※クーポン配信は達成から24時間以内に届きます。

※「セブンカフェ スムージー」以外の「セブンカフェ」商品は対象外です。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※画像はイメージです

詳細はHPをご確認ください

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_smth2606/

※6月8日より公開

「セブンカフェ スムージー」のフルーツ系ラインアップ！（一例）

■ベリーベリーヨーグルトスムージー

価格：306円（税込330.48円）

発売中

販売エリア：全国

急速凍結しておいしさを閉じ込めたストロベリーとブルーベリーに、明治ブルガリアヨーグルトを使ったアイスキューブを合わせました。爽やかな酸味とまろやかさが特長のヨーグルトにはちみつを加えることで、自然な甘さに仕上げました。

※明治ブルガリアヨーグルトLB81 75%以上使用（使用しているヨーグルトに占める割合）

■アサイーバナナスムージー

価格：362円（税込390.96円）

発売中

販売エリア：全国

スーパーフードとして注目を集めているアサイーと、バナナ、いちご、ブルーベリーを組み合わせた人気商品。アサイーの濃厚な風味とバナナの甘みが口いっぱいに広がります。