仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、USJでのミニスカ姿に熱視線「脚綺麗」「透明感すごすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/02】インフルエンサーのすなずりかりんが6月1日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのショットを公開した。
【写真】仮面高校生の妹「脚綺麗」USJでのミニスカ姿
すなずりは「ユニバのSNOOPY集め」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内のスヌーピー・スタジオでのショットを投稿。スヌーピーのカチューシャを着け、白いトップスにデニムスカートを合わせた姿を披露している。
またスヌーピーのカチューシャのスヌーピーの耳を持ったショットやパネルとの2ショットも公開している。
この投稿にファンからは「透明感すごすぎる」「スヌーピー愛伝わる」「笑顔が可愛い」「脚綺麗」「とっても楽しそうで素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】仮面高校生の妹「脚綺麗」USJでのミニスカ姿
◆すなずりかりん、USJでのミニスカコーデショット披露
すなずりは「ユニバのSNOOPY集め」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内のスヌーピー・スタジオでのショットを投稿。スヌーピーのカチューシャを着け、白いトップスにデニムスカートを合わせた姿を披露している。
またスヌーピーのカチューシャのスヌーピーの耳を持ったショットやパネルとの2ショットも公開している。
◆すなずりかりんの投稿が話題
この投稿にファンからは「透明感すごすぎる」「スヌーピー愛伝わる」「笑顔が可愛い」「脚綺麗」「とっても楽しそうで素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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