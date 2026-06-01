6月に創業月を迎える回転寿司チェーン「スシロー」にて、年に一度の大きな感謝を込めた「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第1弾」を開催。

さらに、おすしとともにお得に楽しめるよう、対象のソフトドリンクが半額で提供されます☆

スシロー「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第1弾」

開催期間：2026年6月3日（水）〜

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持帰りは実施していません

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生した、回転すし「スシロー」

以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。

今回実施される「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第1弾」では、2026年一番の感謝の気持ちを込めて、ゲストにうまいすしを腹一杯味わってもらえるメニューを多数ラインナップ。

また、暑くなるこれからの季節にもぴったりなソフトドリンクも、6月3日から23日の期間に半額で提供されます☆

特ネタ倍とろ

価格：180円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）※販売予定総数277万食が完売次第終了

鮪にこだわるスシローが大きな感謝を込めて、店内で解凍し丁寧に1枚1枚切りつけるひと手間をかけた「特ネタ中とろ」

「特ネタ倍とろ」として、通常の約2倍サイズ、お値段そのままで提供されます！

※店内仕込のため、形状等が異なる場合があります

いくら包み

価格：110円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜販売予定総数207万食が完売次第終了

目玉メニューである「いくら包み」はねっとりとしたいくらの旨みを包みでダイレクトに味わえる一品。

このメニューが感謝の気持ちを込めて、税込み110円〜で用意されます。

※持帰りの際、軍艦1貫となります

倍盛り！コーン軍艦

価格：120円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）※販売予定総数66万食が完売次第終了

さらに、幅広い世代に愛されるスシロー定番のサラダ軍艦の「コーン軍艦」が倍盛りに！

ツブツブとしたコーンの食感がお口いっぱいに広がる一皿です。

倍盛り！かに風サラダ軍艦

価格：120円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）※販売予定総数33万食が完売次第終了

数量限定で登場する「倍盛り！かに風サラダ軍艦」

かに風サラダにマヨネーズを合わせた、人気の軍眼が倍盛りで提供されます。

倍盛り！ツナサラダ軍艦

価格：120円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）※販売予定総数31万食が完売次第終了

ツナとマヨネーズの相性抜群な「サラダ軍艦」も倍盛りに。

海苔の風味がアクセントになったボリューム満点な一皿です。

天然キンキとのどぐろ盛り合わせ

価格：280円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）※販売予定総数40万食が完売次第終了

盛り合わせ内容：キンキ ポン酢ジュレ、のどぐろの炙り(レモンのせ、直火炙り)

高級魚として知られる天然キンキとのどぐろを一皿で食べ比べができる「天然キンキとのどぐろ盛り合わせ」

「キンキ」にはポン酢ジュレ、直火炙りの「のどぐろの炙り」にはレモンがのせてあります。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

スシロー海鮮巻き重ね(夏）

価格：180円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜※通常販売メニューです

うまさのために店内で巻いた「スシロー海鮮巻き重ね(夏）」

様々なネタを使用した海鮮巻きが、夏の通常販売メニューに仲間入りします。

※手巻きのため、提供時の形状等が異なる場合があります

グリルチキン 七味おろしポン酢

価格：170円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜※通常販売メニューです

持帰り：不可

さっぱりピリ辛で楽しめる「グリルチキン 七味おろしポン酢」

これからの暑い季節に合わせて登場する通常販売メニューです。

対象のソフトドリンク半額

価格：200円(税込)〜→100円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜6月23日（火）

対象ドリンク：ポップメロンソーダ、ホワイトウォーター、ホワイトソーダ、ウーロン茶、ペプシコーラ、さわやか白ぶどう、さわやか白ぶどうソーダ

持ち帰り：不可

2026年6月3日から23日まで、対象のソフトドリンクが半額に！

暑くなるこれからの季節にもぴったりなソフトドリンクが一部、半額で提供されます。

「いくら包み」が感謝の特別価格、税込み110円〜で登場するほか、お値段そのまま倍サイズになった特別なネタもラインナップ。

スシローにて2026年6月3日より開催される「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026」第1弾の紹介でした☆

※写真はイメージです

※店舗によって価格が異なります

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