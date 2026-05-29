52歳の飯田耕正がシニア初V王手 宮本勝昌、片山晋呉らは13位
＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント 2日目◇29日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞国内シニアツアーの第2ラウンドが終了した。シニア3年目の52歳・飯田耕正が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル11アンダー・単独首位に浮上し、初優勝に王手をかけた。
【写真】美しい…片山晋呉が“世界初”のアイアンシャフト投入
トータル9アンダー・2位タイに鈴木亨と寺西明。トータル7アンダー・4位タイには宮瀬博文、小久保晃一、プラヤド・マークセン（タイ）が続いた。藤田寛之はトータル6アンダー・7位。大会連覇、2戦連続優勝がかかる宮本勝昌や片山晋呉らはトータル4アンダー・13位タイにつけた。今大会の賞金総額は5000万円。優勝者には1000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
すまいーだカップ 2日目の結果
飯田耕正 プロフィール＆成績
24回出場の「ミズノオープン」から“卒業” シニアルーキー・小林正則が取り組む左のミスとの向き合い方
片山晋呉が魅せた“存在感” 持病抱えながらメジャー4日間で奮闘も「上では1ミリも戦えていない」
ミズノオープン リーダーボード
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