「スタイル維持凄いなぁ」指原莉乃、外出ショットに絶賛の声「可愛い。どタイプ」「とても綺麗で美しい」
タレントの指原莉乃さんは5月28日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。
【写真】指原莉乃の肩出しトップス姿
また、ヘアアレンジはトップスと同じ柄のシュシュでサイド結びにし、自身がプロデュースするアイドル・＝LOVEメンバーの齋藤樹愛羅さんのまねをしたと明かしています。
ファンからは、「可愛い。どタイプ」「樹愛羅ちゃんの真似してるの可愛い」「きあらの髪型似合っていて可愛いですね」「スタイル維持凄いなぁ」「ヘアスタイル、よく似合ってますね！」「やっぱ可愛い」「とても綺麗で美しいです」「綺麗だぁ」「表情も少し寄せてる？」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】指原莉乃の肩出しトップス姿
「樹愛羅ちゃんの真似してるの可愛い」指原さんは「とあるところに行ってました〜」「このヘアスタイルは樹愛羅を真似しました」とつづり、1枚の写真を投稿。外出した際の鏡越しの自撮りショットを披露しています。白地に黒いドット柄のホルターネックトップスを着用した、シンプルでキュートなコーディネートです。ほっそりとした肩のラインが美しく、スタイルのよさが際立っています。
ファンからは、「可愛い。どタイプ」「樹愛羅ちゃんの真似してるの可愛い」「きあらの髪型似合っていて可愛いですね」「スタイル維持凄いなぁ」「ヘアスタイル、よく似合ってますね！」「やっぱ可愛い」「とても綺麗で美しいです」「綺麗だぁ」「表情も少し寄せてる？」と、称賛の声が相次ぎました。
ヘルシーなタンクトップ姿も披露自身のInstagramでたびたびコーディネートを披露している指原さん。17日には「ネックレスお気に入りです」と、タンクトップ姿を公開していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)