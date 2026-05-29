タレントの指原莉乃さんは5月28日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：指原莉乃さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの指原莉乃さんは5月28日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。

【写真】指原莉乃の肩出しトップス姿

「樹愛羅ちゃんの真似してるの可愛い」

指原さんは「とあるところに行ってました〜」「このヘアスタイルは樹愛羅を真似しました」とつづり、1枚の写真を投稿。外出した際の鏡越しの自撮りショットを披露しています。白地に黒いドット柄のホルターネックトップスを着用した、シンプルでキュートなコーディネートです。ほっそりとした肩のラインが美しく、スタイルのよさが際立っています。

また、ヘアアレンジはトップスと同じ柄のシュシュでサイド結びにし、自身がプロデュースするアイドル・＝LOVEメンバーの齋藤樹愛羅さんのまねをしたと明かしています。

ファンからは、「可愛い。どタイプ」「樹愛羅ちゃんの真似してるの可愛い」「きあらの髪型似合っていて可愛いですね」「スタイル維持凄いなぁ」「ヘアスタイル、よく似合ってますね！」「やっぱ可愛い」「とても綺麗で美しいです」「綺麗だぁ」「表情も少し寄せてる？」と、称賛の声が相次ぎました。

ヘルシーなタンクトップ姿も披露

自身のInstagramでたびたびコーディネートを披露している指原さん。17日には「ネックレスお気に入りです」と、タンクトップ姿を公開していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)