タレントの片岡鶴太郎（71）が、印象ガラリな最新ショットを公開し、驚きの声が寄せられている。

【映像】“1日1食で体重45kg”片岡鶴太郎の近影（複数カット）

2011年にヨガを始めてから1日1食生活となり、体重が約45kgになったという鶴太郎。Instagramでは、腹直筋を使って行う高度なヨガの浄化法「ナウリ」の動画も披露し、「超人です」「まさに神業ですね〜」「ヤダ〜骨と皮だけ、鶴ちゃんやり過ぎだよ!」などと話題になっていた。

近影に驚きの声

2026年5月27日のブログでは、日本テレビ系バラエティー番組「有吉の壁」に出演したことを報告。「日本テレビ『有吉の壁』禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権 オリナス錦糸町を舞台に、壁芸人の皆さんが『最強の助っ人』を呼んでネタ披露！私も助っ人として参戦しております」とつづった。

番組放送中にはSNSで「めちゃ細いけど面白いやん」「えー!?全くの別人のような感じになってしまって」「もう仙人みたい」など、驚きの声が多数寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）