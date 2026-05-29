2026年5月25日、東京都千代田区の千鳥ケ淵戦没者墓苑で、政府による拝礼式に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。拝礼式には戦没者の遺族や、高市早苗首相ら政府関係者が出席した。佳子さまは納骨堂に進み、深く拝礼された。

【写真】拝礼式に参列された佳子さまの全身姿を見る。ほか、悠仁さまと展示会を訪問される姿も。

拝礼式ではグレーのセットアップに、丸みのある少しレトロな帽子をお召しになっていた。直線的になりがちなフォーマルスーツだが、黒よりも威圧感のないグレーを選び、帽子の曲線も相まって、凛としたお姿に柔らかさを添えていた。クラシカルなのに重く見えないのは、帽子のつばが広くなく、小ぶりなサイズを選ばれたことも理由の一つだ。

さらに、パールのアクセサリーが、落ち着いた装いに上品な印象を添えていた。

ネット上では、その洗練された佇まいに「何だろう？このあふれ出る"気品"は…」、「憂いを帯びた表情もお美しいですね」などの声も上がった。

落ち着いたグレートーンのフォーマルスタイルによって佳子さまの品格がより際立って見えたのかもしれない。