お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの上田晋也（56）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（水曜午後9時）に出演。モラルがないファンの行動に憤った。この日は「初夏の愚痴祭りSP」と題して放送された。お笑いコンビ、スパイクの松浦志穂が「SNSで言うと、BeReal．っていうやつが。あれは場所を考えてくれませんかっていうことがあって」と不満を漏らした。「BeReal．」は1日1回ランダムな時間に届く通知に合