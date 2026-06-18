株式会社ポケモンは18日、日本での生き物の基礎研究のさらなる発展に寄与することを目的として、書籍『ポケモン生態図鑑』の印税から2000万円を寄付したことを発表した。今回の寄付は、動物に小型計測器を装着して行動を調査する手法「バイオロギング」の長期研究を支える、「バイオロギング支援基金」に対して行われる。【画像】見やすい！カイリューVSガブリアス『ポケモン生態図鑑』収録ページ2025年6月に発売された書籍