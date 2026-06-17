飲食料品の消費減税をめぐり、社会保障国民会議の実務者会議に来年4月から2年間、消費税を「実質ゼロ」にする議長案が示されました。ただ、野党側は難色を示しています。自民党の小野寺税制調査会長が示した議長案では、飲食料品の消費税率を来年4月から2年間、1％に引き下げるとしています。さらに、野党の主張を一部反映し、1％分に相当する年間6000億円で、中低所得の勤労者に所得に応じた給付を行い、消費税の「実質ゼロ化」を