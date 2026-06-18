モデルでタレントのローラ（36）が18日、自身のインスタグラムを更新。自身が手がけるファッションブランド「StudioR330」を2026年7月末で終了すると発表した。【写真】ローラ、スリットから美脚チラリローラは「突然のお知らせとなりますが、StudioR330は2026年7月末をもって、一つの大切な章を閉じることとなりました」と報告。「約10年間暮らしたアメリカ・ロサンゼルスでこのブランドを立ち上げてから今日まで、たくさんの