ニューヨークで店頭に並ぶiPhoneの最新機種（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは17日、米IT大手アップルのティム・クック最高経営責任者（CEO）がインタビューに応じ、製品に欠かせないメモリー半導体の価格高騰を受けて自社商品を値上げするのは「避けられない」と語ったと報じた。人工知能（AI）向けの需要急増で半導体の調達費がかさんでおり、消費者の負担増につながる可能性がある