大手眼鏡チェーン「メガネの愛眼」を展開する愛眼株式会社は17日、公式サイトを通じ、ユーチューバーたっくーとのコラボ眼鏡「TAKKU」を巡る一連の問題について謝罪する文書を公表した。同商品を巡っては、国産素材使用を主張していたにも関わらず海外製のものも含まれていたなどとして指摘が寄せられていた。希望者には返品に応じる。登録者数320万人の人気ユーチューバー・たっくーと愛眼のコラボ眼鏡「TAKKU」。福井県鯖江