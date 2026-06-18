北中米Ｗ杯１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日、米国・ヒューストン）、コンゴに１―１で引き分けたポルトガルのエースＦＷクリスティアーノ・ロナウド（４１＝アルナスル）の起用法に元イングランド代表ＦＷが疑問視した。６大会連続出場の世界的スター選手はアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）がハットトリックを決めるなど、スター選手たちが存在感を示すなど結果を出した中、フル出場も不発だった