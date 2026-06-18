真っ白な霧に覆われる富士山。登山シーズンを前に、5合目は早くも多くの外国人観光客でにぎわっていました。たとえ富士山が見えなくても、外国人観光客たちは幻想的な雰囲気をカメラに収めようと夢中になっていました。次第に晴れ間が広がると富士山が顔を出し、待ち望んでいた外国人観光客からは歓喜の声が。富士山の登山シーズンは、7月から9月上旬までの約2カ月に限られ、それ以外の時期は安全上の理由から道路法で登山道は通行