東京・日本橋にある、都内最強のパワースポットとも言われる小網神社。最近、神社の名前や御神塩を無断で使った開運グッズがネット通販で販売されていることが分かった。神社側はコラボやタイアップには一切参画しておらず、「こういうことはやめていただきたい」と訴えている。神社名を勝手に使用し、開運商品を販売17日正午頃、東京・日本橋にある小網神社には多くの人が参拝に訪れ、神社の前には大行列ができていた。行列は交差