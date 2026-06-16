Q. なぜ「朝ごはん抜きは太る」と言われるのでしょうか？Q. 「ダイエット中の高校生です。なぜ『朝ごはんを抜くと太る』と言われるのでしょう？ 食べない分カロリーが減るなら、普通に考えて痩せると思うのですが……。抜いた朝ごはん分を、昼にまとめて食べ過ぎなければ早く痩せられますよね？」A. 代謝が落ちる上に、空腹時間が長いと体脂肪がつきやすくなるためです「朝ごはんを食べないほうがカロリーを抑えられて痩せる」とい