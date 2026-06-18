赤ちゃんには重い障害が…。愛知県で去年、妊娠中の女性を車ではねて死亡させた罪に問われている女に禁錮2年6か月の実刑判決です。判決によりますと愛知県一宮市の無職・児野尚子被告（50）は去年5月、一宮市内で研谷沙也香さん（当時31）を車ではねて死亡させた過失運転致死の罪に問われています。研谷さんは当時妊娠9か月で、事故後に帝王切開で生まれた日七未ちゃんは脳に重い障害が残り、検察は日七未ちゃんの被害についても過