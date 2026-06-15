飲食店やスーパーなどで、店員が厄介な客に不当なクレームや悪質な言いがかりをつけられるといったトラブルは、たびたび発生する。こうした“カスタマーハラスメント”をする人のなかには、誰かを「いびる」ことで優越感にひたりたいという心理もあるのかもしれない。以前、関西地方のコンビニに勤務していたサトウさん(仮名・30代・女性)が遭遇した、カスハラ中年女性とのトラブルエピソードについて語ってくれた。◆ガラガラの店