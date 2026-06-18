14日（日本時間15日）のFIFAワールドカップ2026グループステージ初戦で強豪オランダと対戦し、2 - 2のドローで貴重な勝ち点1を手にした日本代表。後半終了間際に貴重な同点弾を決めた鎌田大地選手（29）が、前半に見せたある行動がSNSで話題となっている。本人が語ったその理由とは。オランダ戦の前半42分、最終ラインで伊藤洋輝選手（27）からパスを受けた鎌田選手は、フリーの状態でおもむろに空を見上げるようなしぐさを見せ、