牛乳石けんのロングセラー商品「ミルキィボディソープ」が、意外な使い方でSNS上の注目を集めている。きっかけは、Xに投稿された「浴室の床掃除に使ったら驚くほど汚れが落ちた」という体験談。だが本来は「体を洗うための商品」だとして、製造元の牛乳石けん共進社株式会社が公式SNSを通じ、同商品の使用法を巡り声明を発表した。「ミルキィボディソープ」は同社のロングセラー商品。だが最近、SNS上で本来の使用方法とは異な