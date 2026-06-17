6月16日、EXILE ATSUSHIのそっくりものまね芸人として知られるRYOが、6月9日に86歳で亡くなった女優の中村玉緒さんの通夜に参列し、波紋を呼んでいる。「RYOさんは2025年9月、82歳で亡くなった歌手の橋幸夫さんの通夜に、ものまねの格好で参列しました。会場ではATSUSHIさん本人に間違えられるハプニングも起こっています。RYOさんは、生前の橋さんに一度だけ会ったことはあるものの、深い親交はなかったというため“売名行為”