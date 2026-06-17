読売ジャイアンツ一筋で19年間プレーし、20代目監督を務めていた阿部慎之助氏（47）が5月26日、電撃辞任した。きっかけは前日の、家庭内での"暴行トラブル"だ。東京都渋谷区の自宅で、姉妹の喧嘩を仲裁しようとした同氏が、長女（18）に言い返されたことで激昂。長女の胸ぐらを掴んで押し倒し、投げ飛ばすなどの暴行を加えた疑いで同日中に逮捕された。【写真】引退セレモニーで、自身の子供から投球を受ける阿部慎之助氏。ほか