女優・土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが、チアリーディング姿を公開した。社会人アメリカンフットボール「Ｘリーグ」の「ブルーサンダース」チアリーディングチームで活躍する炎伽さん。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「２０２６年の春シーズンは、７‐７の引き分けで幕を閉じました」と書き始め、「秋は必ず、たくさんの方々と勝利の瞬間を噛み締めることができ