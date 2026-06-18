【モデルプレス＝2026/06/18】モデルのローラ（36）が18日、自身のInstagramを更新。自身が手掛けたライフスタイルブランド「StudioR330」を終了すると発表した。【写真】ローラ、自ら鶏解体する姿◆ローラ、ブランド「StudioR330」終了を発表ローラは「いつもStudioR330を応援してくださり、本当にありがとうございます。突然のお知らせとなりますが @studior330 は2026年7月末をもって、一つの大切な章を閉じることとなりました