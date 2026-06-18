日本代表は現地時間20日、北中米W杯グループF第2節チュニジア代表戦を迎える。この試合はW杯通算1000試合目という節目の一戦となり、審判団は特別なレフェリーウェアを着用するようだ。1930年にウルグアイで初めて開催されたサッカーのW杯は、同年7月13日のフランス対メキシコで幕を開けた。そして、96年後、北中米W杯の大会期間中に通算1000試合目が行われ、それが日本対チュニジアとなった。この試合の主審は、24-25シーズ