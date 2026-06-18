アメリカ政府高官がイランとの戦闘終結に向けた覚書の全文を明らかにしました。イランの高濃縮ウランを現地で希釈して処分することや、ホルムズ海峡での商船の航行の再開などが盛り込まれています。アメリカ政府高官は17日、イランとの戦闘終結に向けた全14項目からなる覚書の全文を明らかにしました。レバノンを含む、全ての戦闘を終結するとし、最大60日間の交渉期限を設けて最終合意を目指すとしています。焦点となっていたイラ