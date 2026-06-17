映画『ユースフル・ゴースト』トークイベント付き試写会に5組10名様をご招待！

いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『ユースフル・ゴースト』トークイベント付き試写会に5組10名様をご招待いたします！

掃除機とのロマンスが、やがて国家をひっくり返す事件に発展？！⼈間と幽霊が繰り広げる壮⼤な愛と抵抗の物語

物語の舞台は、粉じん公害が深刻化するタイ・バンコク。最愛の妻・ナット（ダビカ・ホーン）を呼吸器疾患で亡くしたマーチ（ウィサルット・ヒンマラット）は悲嘆に暮れる⽇々を送っていた。ある⽇、ナットの魂は掃除機に宿るかたちで舞い戻り、ふたたび愛を確かめ合う⼆⼈。その頃、マーチの家族が経営する⼯場では、死亡した従業員の霊が機械に取り憑き、操業停⽌に追い込まれていた。霊に悩まされる家族や社会から拒絶されたナットは、⼯場の除霊に協⼒することで、夫への真実の愛そして⾃らの存在を“役に⽴つ幽霊”だと証明しようとするが……。

タイでは誰もが知る怪談「メー・ナーク・プラカノーン」（死後も現世にとどまり、夫と禁断の愛を深めていった⼥性“メー・ナーク”にまつわる物語）に着想を得たという本作。亡き妻が掃除機に宿って夫の元へ戻ってくるという奇想天外な設定を起点にしながら、記憶と忘却、個⼈と社会、愛と有⽤性といったテーマへと静かに深度を増していく。幽霊が⽇常に存在する世界で、⼈間社会の価値基準や倫理がいかに恣意的なものであるかを浮かび上がらせると同時に、「記憶すること」がひとつの抵抗ともなり得ることを⽰唆する本作。コメディ、ロマンス、ホラー、SF……様々なジャンルを軽やかに横断しながら、環境問題や労働、政治的抑圧といった現代社会の歪みに鋭く切り込む監督の⼿腕は、アジアのみならず欧⽶の映画祭・批評家からも強い⽀持を獲得した。ジュリア・デュクルノー『TITANE/チタン』の衝撃、ウェス・アンダーソンの鮮やかで緻密な映像美、アピチャッポンの持つマジックリアリズムを引き合いに語られ、「まるでヨルゴス・ランティモスがタイに移住したかのようだ」（Screen Daily）とも評された唯⼀無⼆の味わいをその⽬で確かめてみてほしい。すべてが結びつくラストには、驚きとともに深い感動が待ち受けている。

主演は Instagram フォロワー1,800 万⼈超え！"絶世の美⼥"の異名を持つアジアの奇跡ダビカ・ホーン

★★映画『ユースフル・ゴースト』トークイベント付き試写会概要★★

抽選で5組10名様をご招待！

2013 年、“メー・ナーク”の怪談をリメイクし、タイでメガヒットを記録した『愛しのゴースト』でメー・ナーク役を演じて⼀躍スターダムにのしあがったダビカ・ホーン。いまやタイだけではなく国際的に活躍するファッションアイコンとして絶⼤な⼈気を誇る彼⼥だが、今作では「掃除機に宿る幽霊」というさらなる難役を、その圧倒的な存在感と繊細な表現⼒で⾒事に演じきった。共演には、ウィサルット・ヒンマラット（ドラマ「運命のふたり」）、アパシリ・ニティポン（『デュー あの時の君とボク』『ハッピー・オールド・イヤー』）ら実⼒派が名を連ね、現実と夢のあわいを漂う物語に揺るぎないリアリズムをもたらしている。【日時】7月2日（木）18:30開場 / 19:00開映【会場】ユーロライブ <東京都渋⾕区円⼭町 1-5 KINOHAUS 2F>【ゲスト】未定※イベントは上映後となります。※当⽇イベントにはマスコミ取材が⼊る可能性がございます。※イベント内容は予告なく中⽌・変更される場合があります。※当イベント内容やチケットに関してユーロライブへのお問い合わせはご遠慮ください。

■映画『ユースフル・ゴースト』公開情報

2026年7月10日（金）全国公開



■監督・脚本：ラッチャプーム・ブンバンチャーチョーク

■出演：ダビカ・ホーン、ウィットサルート・ヒンマラート、アパシリ・ニティポン、ワンロップ・ルンカムチャット、ウィサルット・ホームフアン ほか

2025｜タイ語、英語、イサーン語｜タイ、フランス、シンガポール、ドイツ｜130分｜原題：ผีใช้ได้ค（英題：A Useful Ghost）｜R15＋｜字幕翻訳：橋本裕充

配給・宣伝：SUNDAE（Powered by Filmarks）

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