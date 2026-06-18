1歳の誕生日を迎えた研谷日七未ちゃん＝5月21日（父友太さん提供）愛知県一宮市で昨年5月、妊娠中の研谷沙也香さん＝当時（31）＝を車ではねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）罪に問われた児野尚子被告（50）の判決で、名古屋地裁一宮支部（鳥居俊一裁判長）は18日、禁錮2年6月（求刑禁錮3年）を言い渡した。事故後に生まれた研谷さんの長女日七未ちゃんは事故の影響で重い障害を負った。遺族は日七未ちゃ