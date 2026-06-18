日々の食事作りは、数ある家事の中でも特に労力と時間がかかる。家族のために一生懸命に食事を用意しているのに、身内から「手抜きのご飯だ」などと文句を言われたら悲しくなるのではないだろうか。ガールズちゃんねるに6月17日、「夫と子供に『手抜きご飯』だと言われます。」というトピックが立ち、ネット上で大きな物議を醇している。トピ主は、夫が子供に「ママのご飯は手抜き」と吹き込んでいるせいで、子供までもが「今日も