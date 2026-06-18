元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。契約は来年２７年シーズンまで。推定年俸は１億８０００万円。背番号は「９８」と正式発表された。支配下２ケタの空き番号で最大の番号から再出発するという意味を込めて球団側から提示されて決まった。結果的に、中日時代に慕っていた先輩で２１年の練習中に倒れて亡くなった木下雄介さんが着けていた番号と同