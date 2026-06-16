定年退職後、「やることがない」「一日が長く感じる」と悩む方は少なくありません。特に1人暮らしの場合、気付けば一日中家の中から出ずに過ごしてしまうこともあるでしょう。しかし、毎日の生活に「散歩のコース」を決めて取り入れ、地域にある「無料の居場所」を組み合わせるだけで、お金をかけずに生活にメリハリが生まれます。今回は、誰でも気軽に始められる散歩を中心とした、老後の孤独・引きこもり対策のヒントを分かりや