北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）において“大人の事情”で発生した作業量が話題を呼んでいる。「FIFAは容赦しない」としてX上である画像が拡散され、「これは狂気の沙汰だ」「馬鹿げているよ」とツッコミが殺到した。MLSの複数クラブでマーケターを務めたカイル・シェルドン氏は、自身のXで1枚の写真を公開した。それは会場のひとつ、ボストン・スタジアムの座席を写したもので、よく見ると背もたれにある席番