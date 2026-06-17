6月16日夜に関東地方で最大震度5弱の地震が発生した。これを受け、お笑い芸人のやす子が見せた “素早すぎる反応” が、SNS上で賛否を呼んでいる。地震発生は午後7時46分ごろ。震源地は茨城県南部で、関東各地で揺れが観測され、不安の声が広がるなか、元自衛官として知られるやす子は、自身のXを更新した。「投稿されたのは地震発生からわずか約5分後でした。やす子さんは《地震強かったですね。皆さん大丈夫ですか？》とフォ