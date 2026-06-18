占い師の細木数子氏の娘で後継者の細木かおり氏が１７日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、改めて母をモデルにしたドラマ「地獄に堕ちるわよ」について「フィクションでしょ！」と訴えた。母・数子氏をモデルにしたＮｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」が話題だが、上田晋也から「儲かってるんでしょ？って言われるのが腹立つんですよね？」と言われたかおり氏は「それが一番腹立つ！」とキッパリ。「『また儲か