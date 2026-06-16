ブラジル・サンパウロ州リメイラの地上約40メートルにかる橋。ここから飛び降りるロープジャンプに参加した女性が"ロープなし"で投げ出され、死亡する事故が発生した。ブラジル当局や複数メディアが、同事故で6人が逮捕されたことなどを報じている。【写真を見る】橋から「紐なしバンジー」で投げ出されたマリアさん（21）。落ちていく瞬間を捉えた戦慄の瞬間報道によると、この悲劇に見舞われたのはマリア・エドゥアルダ・ロ