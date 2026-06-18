腸管出血性大腸菌「O157」による食中毒で総菜コーナーが営業禁止になっていた、名古屋市守山区の「コストコ」がコーナーの営業を再開しました。 【写真を見る】｢O157｣食中毒があった名古屋のコストコ 総菜コーナーの営業再開 消毒し保健所の検査で安全を確認 ｢全社を挙げて衛生管理を徹底していく｣ 守山区 これは「コストコホールセール守山倉庫店」で調理された食品を食べた男