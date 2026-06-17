顕微鏡で見たヒトの着床前胚。（北京＝新華社配信）【新華社北京6月17日】中国の清華大学（北京市）はこのほど、同大の研究チームがヒト胚の発育遅延が高頻度で起こる原因を解明したと発表した。長時間顕微鏡イメージング技術で着床前のヒト胚の5日間の発育過程を世界で初めて高解像度画像で撮影した。研究成果は国際学術誌「セル」電子版に掲載された。体外受精技術は不妊症患者に子どもを授かる道を開いた一方、成功率には限