YouTuber・はじめしゃちょー週刊女性PRIME

娘の「高熱けいれん」動画 はじめしゃちょーが「撮影」を選んだ意図

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • はじめしゃちょーが長女の高熱けいれん動画を公開し物議を醸している
  • 撮影は診療記録用だったとするが、YouTube公開への批判も相次いでいる
  • 救急車内での撮影を示唆する発言には専門家から危うさを指摘する声もある
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. エビ中がジャケ写を謝罪 変更へ
  2. 2. チンパンジーの「パンくん」は今
  3. 3. 佐々木希 夫の不倫に当てつけか
  4. 4. 文春 高市氏を巡る記事の説明へ
  5. 5. ブラジルの聖像修復「失敗」物議
  6. 6. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
  7. 7. 卒業式に卒業生から現金盗んだか
  8. 8. 防衛省 出展中止 「看過できず」
  9. 9. TDR 駐車場料金が値上げされる
  10. 10. 麻原彰晃氏の娘が受けた「虐待」
  1. 11. 櫻井翔 遺族への気遣いに反響
  2. 12. がん手術 妻より先に恋人に報告
  3. 13. 金の国じゃねぇか TDRに批判の声
  4. 14. W杯ゴミ拾い 日本国内では批判も
  5. 15. あのちゃんねる 騒動触れず終了
  6. 16. 累計100万部突破 人気作アニメ化
  7. 17. 有吉 レギュラー3本消滅の可能性
  8. 18. 「円谷プロ」から退職者続出か
  9. 19. コストコで食中毒 男児重症化
  10. 20. 大手6社 アイス価格でカルテルか
  1. 1. チンパンジーの「パンくん」は今
  2. 2. ブラジルの聖像修復「失敗」物議
  3. 3. 卒業式に卒業生から現金盗んだか
  4. 4. TDR 駐車場料金が値上げされる
  5. 5. 麻原彰晃氏の娘が受けた「虐待」
  6. 6. 防衛省 出展中止 「看過できず」
  7. 7. がん手術 妻より先に恋人に報告
  8. 8. 白黒銀 3色パケのおにぎり登場
  9. 9. コストコで食中毒 男児重症化
  10. 10. 暴行も 救急隊へ妨害行為相次ぐ
  1. 11. 東海道新幹線に完全個室を導入へ
  2. 12. ボビー容疑者へ関係者怒りの告発
  3. 13. 息子にげんこつした 父親を逮捕
  4. 14. 下鴨神社で倒木 樹齢は約450年
  5. 15. 改正著作権法 参院本会議で可決
  6. 16. 電車内でモバブ充電「お控えを」
  7. 17. 近隣にタワマン…ノイローゼ状態
  8. 18. 発言撤回も 古賀氏へ物議止まず
  9. 19. 袴田さん無罪 姉が確信した理由
  10. 20. 彼氏とは…「女風」利用のワケ
  1. 1. 金の国じゃねぇか TDRに批判の声
  2. 2. 離婚したい ドッキリ仕掛け後悔
  3. 3. 医者の妻の職業TOP3 裏事情も
  4. 4. イオンモールおじさん批判に反論
  5. 5. 風呂上がりの髪 9割が乾かし不足
  6. 6. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
  7. 7. 盗られた…認知症患者の静め方
  8. 8. ポケセン刺殺 新たに判明の凶行
  9. 9. タバコ盗もうと暴走 同僚神対応
  10. 10. 関心高まる?「ジュエリー終活」
  1. 11. ボンドロ社長「まだまだ」宣言
  2. 12. 強気価格のカルディ新作に驚き
  3. 13. 母の好物知ってる? 介護前に確認
  4. 14. バスで騒ぐ子どもを静めた凄ワザ
  5. 15. 消費税1%案「議論していない」
  6. 16. 反日情緒は「常に存在してない」
  7. 17. 17日から! マック新メニュー実食
  8. 18. 「世界一マズい」噂のグミに悶絶
  9. 19. 余命質問「死ねと言われたよう」
  10. 20. ファミレスで本名書いたら…あ然
  1. 1. 紐なしバンジー即死で6人逮捕 伯
  2. 2. 「ドラえもん」の誌面撤退、同一エピソード重複掲載問題が原因なのか？中国メディア「寂しさを感じる」
  3. 3. 日本人選手みな同じ顔 波紋呼ぶ
  4. 4. 命綱なしでバンジー 伯女性死亡
  5. 5. テクノロジー業界のリーダーたちが「魅力的なオタク」から「嫌な金持ち」へと変貌を遂げた経緯とは？
  6. 6. 北朝鮮のホテルで「クビ」続出か
  7. 7. 男性が火山火口に転落 イエメン
  8. 8. 米ホワイトハウスで殺害計画か
  9. 9. プーチン氏に若手兵士が詰問?
  10. 10. 米外食大手 ピザハット事業売却
  1. 11. 北のハッカー 暗号資産強奪か
  2. 12. 英ジョージ王子 父の母校入学へ
  3. 13. BTS韓国公演 裏で宿泊トラブルか
  4. 14. 反日情緒は「常に存在してない」
  5. 15. スペースXのIPOで韓国は「割当ゼロ」、日本のみずほは？＝韓国ネット「これがこの国の現実」
  6. 16. プーチン氏批判で知られる人射殺
  7. 17. ロシア大統領風刺の芸術家射殺
  8. 18. 米軍のB52爆撃機が墜落 8人死亡
  9. 19. 中国に弱み握られマスク氏限界か
  10. 20. 日本代表のW杯ゴールがLE SSERAFIMに飛び火？　中村敬斗とカズハの“妄想兄妹説”、海外で458万表示のワケ
  1. 1. 大手6社 アイス価格でカルテルか
  2. 2. 「円谷プロ」から退職者続出か
  3. 3. ANAで「搭乗拒否トラブル」続出
  4. 4. ひどい ANA新株主優待が波紋呼ぶ
  5. 5. DAZN謝罪も物議「広告やめて」
  6. 6. チルアウトの「消せる」広告話題
  7. 7. 娘の婚約者が年収400万円で不安
  8. 8. なぜ3万円台? 時短洗濯機の正体
  9. 9. 26年東大合格者 爆増させた学校
  10. 10. 息子が自転車青切符を隠していた
  1. 11. 伊藤博文の千円札 高額で売れる?
  2. 12. 「もっちゅりん」大ヒットの理由
  3. 13. 「夢の国」離れ 値上げで懸念も
  4. 14. キオクシア 時価総額50兆円超え
  5. 15. 「喜多方ラーメン」が消滅危機に
  6. 16. 4割減 名門バイクメーカーが苦心
  7. 17. こどもNISA開始へ 制度には壁も
  8. 18. 妻に家計を丸投げしたら大失敗
  9. 19. 中国の高速鉄道計画に「明暗」
  10. 20. こってり流行でも生存する拉麺店
  1. 1. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
  2. 2. 「スクリーム7」最新作が公開へ
  3. 3. 新品・中古カメラ人気ランキング
  4. 4. Google検索に「公式プロフィール」機能が登場、サイトやSNSへの投稿を1か所で追えるように
  5. 5. SB サイバー攻撃防ぐ新サービス
  6. 6. 衛星インターネット「Starlink」が160以上の国・地域で1200万人以上のユーザー数達成、さらに衛星数を1万基から10万基に増やし帯域幅を100倍以上にする計画
  7. 7. AIになりきって他人の質問に回答できるチャットボット「Your AI Slop Bores Me」
  8. 8. 海賊版サイトのZ-Libraryがドメイン押収の対策としてユーザーに独自ドメインのミラーサイトを提供
  9. 9. EPUBファイルに何も問題がないのにKoboで非対応となるのはAdobeが原因だった
  10. 10. 買い替え目安がすぐわかる エレコムの半固体モバイルバッテリーに大容量モデル登場
  1. 11. YouTubeが透明性レポートを公開、2025年の著作権違反報告は25億件
  2. 12. Cloudflareが「攻撃者名」で通信を遮断可能に、脅威インテリジェンスをWAFに統合
  3. 13. デル最新ノートパソコン「XPS 13」アンバサダーに俳優・福士蒼汰就任！ AI PCを活用しての役作りも
  4. 14. Firefoxが将来実装予定の機能を告知する公式サイト「Firefox roadmap」が登場
  5. 15. ソ連が開発した変な航空機「エクラノプラン」が水上を疾走するムービー
  6. 16. 総務省がソフトバンクの代理店「Provigent」と「ライト通信」に本人確認不足による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正を命令
  7. 17. Googleの広告市場独占状態で被害を受けた者は損害賠償を請求できるとするEUの決定を受けてニュース出版社20社以上がGoogleに1000億円以上の賠償請求
  8. 18. ヨドバシカメラマルチメディア池袋、6月30日オープン。関東最大級店舗に
  9. 19. Microsoft、未ライセンスのOneDriveは60日で読み取り専用に - 93日後はアーカイブ
  10. 20. IVS2026、物々交換型マッチングの新企画「闇市」を軸にネットワーキングエリアを刷新
  1. 1. W杯ゴミ拾い 日本国内では批判も
  2. 2. 久保の代わりいない 偉人が指摘
  3. 3. 久保建英不在なら「しんどい」
  4. 4. 久保建英 車椅子移動になった訳
  5. 5. 本田氏 久保は「タケ」呼びの訳
  6. 6. 阿部前監督は「狭い世界の人」
  7. 7. 森保Jに試練 久保残り2戦欠場も
  8. 8. メッシ自身初 W杯ハットトリック
  9. 9. 本田圭佑 日本代表にダメ出し
  10. 10. 阿部氏騒動 義母が違和感語った
  1. 11. 本田圭佑氏に「満点回答」称賛
  2. 12. こりゃ強すぎ 仏代表に日本恐々
  3. 13. 致命的ミスだ イラク代表大失態
  4. 14. 新監督就任伴い前監督退団 楽天
  5. 15. ネイマール W杯全休の可能性浮上
  6. 16. エムバペ W杯通算得点メッシ抜く
  7. 17. 森保J、17日は「完全オフ」決定
  8. 18. 遠藤航「堪忍袋の緒が切れた」か
  9. 19. W杯連覇へ アルゼンチン圧勝
  10. 20. 久保建英に「3週間欠場」見解も
  1. 1. エビ中がジャケ写を謝罪 変更へ
  2. 2. 佐々木希 夫の不倫に当てつけか
  3. 3. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
  4. 4. 櫻井翔 遺族への気遣いに反響
  5. 5. 累計100万部突破 人気作アニメ化
  6. 6. あのちゃんねる 騒動触れず終了
  7. 7. 有吉 レギュラー3本消滅の可能性
  8. 8. 唐田えりか 胸ぐら掴み殴り合う
  9. 9. 桐谷さん dポイント額ネット衝撃
  10. 10. 「モンスト」イベで不手際 謝罪
  1. 11. ボディソープで掃除 異例の声明
  2. 12. ニッポンの社長・辻皓平が改名
  3. 13. モノマネ芸人 また通夜に参列
  4. 14. 吉高由里子に「白髪」親近感も
  5. 15. ありえない ホテルで波瑠を叱責
  6. 16. 大野智 密会相手の店が姿消す?
  7. 17. ローラ「睡眠薬を飲まないと…」
  8. 18. はじめしゃちょー 娘が緊急搬送
  9. 19. 35歳女性タレ 夫いても「全裸」
  10. 20. 偽ATSUSHI 玉緒さんの通夜に参列
  1. 1. 「自分はポテトSだけ」投稿反響
  2. 2. 奨学金借り借金だけ残った 後悔
  3. 3. 細身の川口春奈が10kg減 賛否も
  4. 4. スヤスヤと眠る孫娘と子猫。「今がチャンス！」と張り切るおじいだが…／ハルとゲン（47）
  5. 5. 医者の妻の職業TOP3 裏事情も
  6. 6. バスで騒ぐ子どもを静めた凄ワザ
  7. 7. カインズ 商品に裁縫針が混入か
  8. 8. 産後レス「私が原因」妻が反省
  9. 9. 「グレーゾーン」夫婦関係に見解
  10. 10. もう寝た? 妻が深夜にメッセージ
  1. 11. 50歳で22年ぶり写真集 野望語る
  2. 12. W杯「ゴミ拾い」は海外アピール?
  3. 13. 「70代 ZARAを着る」大人コーデ
  4. 14. 39歳松浦亜弥 完全復活の期待感
  5. 15. 老後の孤独防ぐ 散歩習慣作り方
  6. 16. 残業多い…50代シンママの怒り
  7. 17. 熱中症対策 NGな水分補給の仕方
  8. 18. 大原優乃 ダイエットで後悔あり
  9. 19. イオンにいそうな服嫌い SNS炎上
  10. 20. 夏のデニム、もっと楽に、涼しく。気負わずはける大人の【イージーパンツ】