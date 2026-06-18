これで「成功」と言えるのだろうか。【もっと読む】高市外交を「日本の恥」だと批判続出！ 夕食会で踊り狂う写真をホワイトハウスが“さらし上げ”仏エビアンで開催されたG7サミットが17日に閉幕。高市首相は重要鉱物の備蓄制度を整え、力を合わせる「共同備蓄制度構想」などを提案し、成果文書に盛り込まれた。トランプ米大統領とは約5分間にわたって会談。今後も緊密に意思疎通を続けると確認したという。備蓄制度構想はと