中東情勢の緊迫化により、供給不安となっている原油問題。『ポテトチップス』や『かっぱえびせん』等を販売するカルビー株式会社は、この影響を受けて、5月下旬より一部商品を白黒パッケージにすると発表。商品の安定供給を最優先としている。【写真】「こういうのでいい」歓喜の声が上がったセブンの“白黒おにぎり”セブンのおにぎりも白黒に…「すでにスーパーなどには白黒パッケージの商品が並んでいますが、カラーの在庫が