毎晩のように若者たちが集まり、欲望が渦巻く新宿・歌舞伎町。そのピラミッドの頂点に君臨するのが、この街に約300店舗が密集しているホストクラブだ。そんな日本一の繁華街を卒業し、転職活動を始めた男性がいる。天城光希さん（仮名・30代）。かつては月間3000万円を売り上げたこともある、歌舞伎町では言わずと知れたカリスマホストだ。しかし夜の世界での功績が、転職市場で評価されるとは限らない。元ホストであることを理由