JR東海とJR西日本は、2026年10月1日から完全個室タイプの上級クラス「Supreme Class（スプリームクラス）」を東海道・山陽新幹線の東京〜博多間で導入することを発表しました。東海道新幹線では、従来のグリーン車を超える上級クラスとして、個室タイプの座席サービスの導入がすでに発表されていました。17日、JR東海とJR西日本は、このサービスを東海道・山陽新幹線の東京〜博多間で10月1日から導入することを明らかにしました。