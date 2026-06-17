ＫＤＤＩは１７日、東京都内で定時株主総会を開いた。２４６１億円の売上高が架空計上されていた不正会計問題を巡り、松田浩路社長は一部取引先を提訴したことを明らかにした。ＫＤＤＩ子会社のビッグローブとその子会社のジー・プランのネット広告事業では、少なくとも２０１８年から７年間にわたって不正会計が行われていた。不正会計を通じて外部の広告会社２１社に３２９億円が流出した。松田社長は「２１社のうちいくつ