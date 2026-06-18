会談で握手を交わすトランプ米大統領（右）とインドのモディ首相＝17日、フランス東部エビアン（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】インドのモディ首相は17日、訪問先のフランス東部エビアンでトランプ米大統領と会談し、米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを念頭に、中東での平和回復へのリーダーシップを称賛した。トランプ氏はモディ氏が指導者である限り「インドが果たす役割は大きい」と持ち上げ、ぎくし