女優の佐々木希（38）が6月10日に行ったインスタグラムへの投稿が話題だ。【もっと読む】渡部建「文春砲」醜聞から6年の軌跡 アンチからは「老けた」とヤジが飛ぶも今は雌伏の時「カレンダーオフショット」との文言が添えられた動画で佐々木は真っ白なベッドの中でうつぶせの姿勢。視線の先にはカメラマンがおり、撮影中であることが分かる。佐々木は9日にデビュー20周年を記念するカレンダーを発売しており、動画については「リ