タレント・山田邦子（65）が17日に自身のブログを更新し“意味深”な文章を残した。山田は「またか………」というタイトルでブログを更新。「八代亜紀さんの時もかなりショックだったんだけどなんだかんだ言ってやっぱり太田プロはちゃんとしてた………芸能人は何歳になっても大人子供みたいな部分があって…」「しっかりしよう！業界では当たり前と思っていたこともそーじゃないのはもう、なのか、今、なのか………